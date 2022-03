COMPLETARE Ucraina cere un armistitiu in vederea repararii liniei electrice a Centralei Nucleare de la Cernobil; altfel, scurgeri radioactive sunt "iminente" in 48 de ore

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, indeamna Rusia la un armistitiu temporar, pentru ca Ucraina sa poata repara o linie electrica ce alimenteaza Centrala Nucleara avariata de la Cernobil si avertizeaza ca este posibil sa aiba loc "scurgeri" de radiatii in cazul in care pana de curent continua, relateaza AFP."Generatoarele diesel de rezerva au o capacitate de 48 de ore in alimentarea Centralei Nucleare de la Cernobal. Dupa aceea, sisteme de racire ale instalatiei de stocare a ... citeste toata stirea