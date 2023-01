Componenta rachetei gasita la Periboina este specifica fortelor implicate in razboiului ruso-ucrainean

Ca urmare a interventiei echipajului pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, pentru ridicarea unui element presupus a fi munitie, scos la mal de valuri, in cursul zilei de duminica, 15 ianuarie, in zona Periboina - Sacele, Fortele Navale Romane au fost solicitate pentru a oferi sprijin in procesul de cercetare a elementului depistat.In urma analizei realizate la fata locului de catre reprezentantii ISU "Dobrogea", obiectul a fost ... citeste toata stirea