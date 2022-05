Concert caritabil la Constanta, pentru ajutorarea copiilor bolnavi de autism

Iubitorii muzicii folk sunt rugati sa nu lipseasca la concertul caritabil sustinut de Alexandru Andries & Friends, duminica 15 mai 2022, orele 19.00, in Club Phoenix Constanta. Va fi o seara plina de muzica buna, melodii care ne vin in minte la tot pasul,care va vor rapi un zambet, o sa cantati si o sa deveniti melancolici. Alexandru Andries este un cantaret de blues / jazz / folk, arhitect, scriitor, poet, traducator, pictor si grafician. Concertul din 15 mai 2022 va veni in sprijinul ... citeste toata stirea