Condamnat dupa ce a fost prins de trei ori la volan fara permis!

In traficul din Constanta exista foarte multi zmei care se dau mari si tari. Dumitru Mihalache Acatrinei este unul dintre ei, acesta fiind retinut si apoi arestat preventiv, dupa ce a fost depistat de mai multe ori la volan fara permis, dar a fost si implicat in accidente rutiere soldate cu pagube materiale. Mai mult decat atat, barbatul este cunoscut cu antecedente penale multiple.Magistratii din cadrul Judecatoriei Constanta au decis condamnarea lui Dumitru Mihalache Acatrinei la 1 an si ... citeste toata stirea