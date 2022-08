Condamnat in Suedia, a continuat infractiunile in Dobrogea

Valentin Bucatica a fost condamnat 6 ani de inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala. Sentinta a fost data de Judecatoria Macin, pe 24 martie 2022 si a ramas definitiva prin decizia Curtii de Apel Constanta din 22 august 2022. Barbatul este acuzat ca a lovit victima cu pumnii in zona capului, in timp ce alte doua persoane au lovit-o cu cu bata de mai multe ori la nivelul membrelor superioare si membrelor inferioare si cu picioarele la nivelul corpului. In urma agresiunii, ... citeste toata stirea