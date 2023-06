Din cauza conditiilor meteorologice (ploaie), antreprenorul care executa lucrarile de montare a predalelor la pasajul care supratraverseaza autostrada A2 a informat CNAIR ca lucrarile care trebuiau executate in aceasta noapte, in intervalul orar 22:00 - 05:00, se vor executa in noaptea de 29 - 30.06.2023, in acelasi interval orar.Astfel, in perioada 29 - 30.06.2023, in intervalul orar 22:00 - 05:00, se inchide circulatia pe autostrada A2, Calea 2 (Constanta - Bucuresti), pe sectorul cuprins ... citeste toata stirea