Conducator auto retinut pentru 24 de ore

Urmare a cercetarilor intr-un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, politisti din cadrul Serviciului Rutier au retinut, pentru 24 de ore, un barbat de 29 de ani, banuit de comiterea faptei.Acesta a fost introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva, urmand ca in cursul zilei de astazi sa fie prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva.In data de 30.01.2023, in jurul orei in jurul orei 23.30, barbatul a fost ... citeste toata stirea