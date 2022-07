Consilier local PSD, fost viceprimar, gasit mort pe camp

Tragedie in comuna bihoreana Draganesti, unde viceprimarul localitatii pana in 2020 a murit, marti, dupa ce a cazut sub combina de recoltat, potrivit Antena 3. In varsta de 52 ani, Florin Sala a fost viceprimar al comunei in mandatul 2016 - 2020. In prezent el era consilier local ales pe listele PSD.Incidentul s-a produs pe un teren agricol, unde barbatul strangea recolta la volanul unei combine agricole. In circumstante deocamdata necunoscute, el a cazut sub utilaj, unde a ... citeste toata stirea