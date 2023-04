Aproximativ 24.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona, in perioada 29 aprilie - 1 mai, pentru prevenirea faptelor ilegale, asigurarea fluentei traficului rutier si prevenirea accidentelor, desfasurarea in siguranta a evenimentelor cu participare numeroasa, precum si reducerea timpului de asteptare la controlul in punctele de trecere a frontierei - a declarat ieri, intr-o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al MAI, Monica Dajbog.Efectivele MAI isi vor intensifica ... citeste toata stirea