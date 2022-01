Constanta a devenit un oras mai mic decat Cluj-Napoca, Brasov sau chiar Borsa

Orasele se extind sau se contracta in functie de mai multi factori. De pilda, dezvoltarea industriala sau migratia. Un raport intocmit de Banca Mondiala despre orase-magnet scoate la lumina cifre ingrijoratoare pentru Constanta. Suprafata orasului a crescut cu 85 de hectare (de la 5957 in 1993 la 6042 in 2020). Intre timp, am fost depasiti sau chiar surclasati. Borsa, din Maramures, are o suprafata mai mare! Cluj-Napoca a plecat de la 3979 hectare in 1993 si a ajuns acum la 10.491. Brasov avea ... citeste toata stirea