Doua femei si un bebelus au fost raniti si transportati la spital in urma unui accident rutier care a avut loc marti, intr-un sens giratoriu din municipiul Constanta, in care au fost implicate patru autovehicule.Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, in aceasta dimineata, la un grav accident rutier produs intre ... citeste toata stirea