Constanta. Bulevardul Madrid va decongestiona traficul de pe Bd. Tomis

O noua artera urmeaza sa fie dezvoltata in partea de vest a cartierelor Tomis Plus si Boreal, a scris Primarul Vergil Chitac pe pagina de facebook.Drumul National 2A (Bd. Tomis) este frecvent blocat de traficul foarte intens, intrucat acesta reprezintaE singura arteraE care deservesE-te zona de nord a municipiului ConstantE-a, respectiv cartierele Tomis Plus, Boreal, Maurer, Palazu Mare sE-i legaE tura cu orasE-ul Ovidiu.Este necesaraE o nouaE arteraE care saE preia fluxurile de trafic din ... citeste toata stirea