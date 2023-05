Primaria municipiului Constanta, Animal Society, alaturi de Four Paws si echipe de voluntari, deruleaza saptamana aceasta o actiune ampla in Adapostul public de animale abandonate de pe strada Campul cu Flori Nr.11, ce are ca scop imbunatatirea conditiilor pentru cainii gazduiti de municipalitate. Actiunea implica renovarea intregului adapost, atat pentru a-l face mai primitor pentru animale, dar si pentru incurajarea vizitelor constantenilor care ar putea fi interesati de adoptie.De asemenea, ... citeste toata stirea