Constanta. Cum vor fi pregatite institutiile MAI pentru vacanta de 1 Decembrie

Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian COSA, a convocat ieri, 17 noiembrie a.c., in sala Aula Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta, o noua sedinta a Colegiului Prefectural. La intalnire au luat parte toate institutiile care intra in componenta Colegiului, iar prezentari au fost realizate de structurile MAI teritoriale, referitor la masurile luate pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, in perioada vacantei de 1 Decembrie.Astfel,Inspectoratul de Politie ... citeste toata stirea