Constanta devine o imensa scena in aer liber

La Constanta incepe Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta Blue Theatre, editia a 7-a. In acest an, organizatorii propun o noua formula, in doua noi spatii, pe bulevardul Tomis, in zona Prefecturii si in Parcul Arheologic, unde vor fi montate trei scene.Invitatii care ne onoreaza cu prezenta la FITIC 7.0 si care aduc in festival peste 20 de spectacole, sunt: Teatrul National Bucuresti, Teatrul de Arta, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, ... citeste toata stirea