Constanta. DNA trimite in judecata doi inspectori vamali

DNA a dispus trimiterea in judecata a lui Cojocaru Daniel, la data faptelor inspector vamal in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Galati - Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud, pentru luare de mita si complicitate la fals intelectual.De asemenea, Petcu Emanuel, la data faptelor inspector vamal in cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice Galati - Biroul Vamal de Frontiera Constanta Sud este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de fals intelectual.Alaturi de acestia au ... citeste toata stirea