Constanta. Lipsa apa in Cartierele Palazu Mare, Boreal, Tomis Plus, Impact si in orasul Ovidiu

In cursul noptii trecute, echipele care au actionat timp de 36 de ore la nivelul conductei de aductiune ce asigura necesarul de apa din Statia de Pompare Caragea Dermen catre Statia de Pompare Calarasi au reusit sa finalizeze lucrarile. Fiind vorba despre o instalatie noua, au fost necesare mai multe verificari si probe inainte de umplerea acesteia. Ulterior, s-au facut manevrele de repunere in functiune a sistemului.In prezent, in orasul Constanta s-a reluat deja furnizarea apei in ... citeste toata stirea