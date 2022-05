Constanta, locul al doilea pe tara in topul accidentelor rutiere

Sunt mai multe mituri legate de motivele si perioada zilei in care se intampla mai des accidente rutiere. Acestea au fost spulberate de statistici. De exemplu, o teorie este ca cele mai multe accidente rutiere in Romania se intampla noaptea sau din cauza conditiilor meteo.Statistica arata, potrivit Hotnews.ro, ca doar 5% din accidentele rutiere din Romania au loc noaptea si aproximativ 20% pe inserat. Trei sferturi au ziua, in conditii de luminozitate deplina. Mai mult, doar un accident din 5 ... citeste toata stirea