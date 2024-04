Constanta. O noua strada din cartierul Tomis Plus intra in reabilitare

Astazi, se va asfalta carosabilul pe strada Bratislava din cartierul Tomis Plus, informeaza Primaria Constanta.Este cea de-a sasea strada care intra in reabilitare dupa ce au fost finalizate lucrarile de asfaltare pe strazile Napoli, Milano, Viena, Praga, Lyon si Krakovia. In intervalul orar 08:00-16:00, vor fi aplicate restrictii de trafic totale pe tronsonul delimitat de strazile Krakovia si Budapesta.Maine echipele ... citește toată știrea