Constanta. Peste 550 de locatii temporare de cazare pentru refugiatii din Ucraina

Prefectul judetului Constanta, Silviu-Iulian COSA, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in vederea votarii hotararilor nr. 16 si 17. Prima prevede stabilirea locatiilor temporare pentru cazarea pe teritoriul judetului Constanta a cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina.Astfel, in trei U.A.T.-uri (Constanta, Crucea si Navodari) au fost identificate 16 locatii temporare de cazare, insumand peste 550 ... citeste toata stirea