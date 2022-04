Constanta. Popas de lectura in incinta parcului de distractie din Parcul Tabacarie

Incepand din aceasta saptamana, cu prilejul celebrarii Zilei Internationale a Cartii (23 aprilie), Esara Piticilor din Parcul Tabacarie va oferi vizitatorilor sai posibilitatea unei lecturi in aer liber.Regia Autonoma "Exploatarea Domeniului Public si Privat" Constanta a amenajat un Popas de lectura in incinta parcului de distractie - spatiu dedicat relaxarii si cititului in aer liber.Vizitatorii se vor putea delecta citind sau rasfoind din cele cateva zeci de volume pentru toate varstele, ... citeste toata stirea