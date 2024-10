Constanta, printre cele 10 orase din tara, declarate castigatoare in Misiunea M 100, in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica

Hub-ul M100, proiect national prin care Romania isi propune sa sprijine orasele romanesti in tranzitia lor verde, a anuntat numele celor 10 orase selectate in Misiunea M100, in cadrul Forumului pentru Neutralitate Climatica M100, ce are loc la Bucuresti in perioada 29-30 octombrie la MINA Museum.Acestea vor primi in urmatorii ani sprijin in dezvoltarea planurilor de neutralitate climatica si vor fi finantate pentru a implementa actiuni care sa le ajute in tranzitia verde. Cele 10 orase au ... citește toată știrea