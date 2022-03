Constanta ramane fara vapoare la intrarea in oras. De ce vrea primarul sa le trimita la fier vechi

Primarul municipiului Constanta propune Consiliului Local casarea celor cinci vapoare amplasate la intrarile in oras si in zona Garii CFR. Vergil Chitac, primarul Constantei, a initiat un proiect de hotarare prin care se aproba trecerea din domeniul public al municipiului in cel privat a cinci vedete maritime amplasate la intrarile in oras si in zona Garii CFR.De asemenea, primarul le cere votul consilierilor locali pentru scoaterea din functiune, casarea si valorificarea acestor mijloace fixe. ... citeste toata stirea