Incepand de vineri, 27 octombrie, traficul rutier va fi reorganizat astfel:- pe strada Walter Maracineanu, circulatia autovehiculelor se va realiza in sens unic, dinspre strada A.S. Puskin spre strada Decebal;- pe strada Mihai Eminescu, se va circula dinspre strada Decebal spre strada Smardan;- pe strada A.S. Puskin, circulatia autovehiculelor va fi permisa dinspre strada Mihai Eminescu spre strada Eroilor.Proiectul de reorganizare a traficului rutier a fost realizat la cererea ... citeste toata stirea