Constanta. Stalpii de iluminat din Faleza Nord sunt curatati de retelele aeriene de cabluri

Locul cablurilor de internet, telefonie sau televiziune nu este pe stalpi, ci in subteran, asa cum prevede legislatia in vigoare. Prezenta cablurilor atarnate afecteaza imaginea orasului si pune in pericol siguranta cetatenilor.Primaria Constanta, in colaborare cu operatorii retelelor de comunicatii, a reluat astazi activitatea de etichetare, cosmetizare si dezafectare a cablurilor in cartierul Faleza Nord. Actiunea a fost demarata in zona delimitata de strada Ion Ratiu si ... citeste toata stirea