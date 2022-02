Constantenii, solidari cu refugiatii din Ucraina. Mii de produse donate pentru acestia

Razboiul din Ucraina si miile de refugiati care au venit in Romania i-au determinat pe constanteni sa vina in sprijinul celor care-si parasesc locuintele de teama invaziei armatei ruse. Criza refugiatilor i-a determinat pe constanteni sa se mobilizeze intr-un timp record. In doar cateva ore de la anuntul facut de Primaria municipiului Constanta ca a deschis un centru de colectare a ajutoarelor, au fost donate la punctul de la Pavilionul Expozitional mii de produse utile care vor ajunge in cel ... citeste toata stirea