Consumul de electricitate in Romania a crescut in ianuarie

Consumul final de energie electrica al tarii a crescut in prima luna a acestui an cu 6,2% fata de perioada similara a anului trecut, insa populatia a facut o economie de 3,7%, potrivit datelor publicate luni de Institutului National de Statistica (INS).In schimb, consumul industrial a fost mai mare cu 10,1%, iar cel cu iluminatul public a crescut cu 2%.Productia totala de electricitate a fost mai mare cu 5,9%, cea mai mare crestere fiind in zona regenerabilelor: cu 39% ... citeste toata stirea