Container cu peste 15 tone de deseuri textile, returnat in Indonezia

Un container incarcat cu peste 15 tone de deseuri textile, sosit in Portul Constanta din Indonezia, va fi returnat in tara de unde a fost expediat, a informat, miercuri, Garda de Mediu.Deseurile aveau ca destinatar o firma din Buzau.Garda de Mediu Constanta a transmis, printr-un comunicat de presa, ca in colaborare cu politistii de frontiera ai Garzii de Coasta, comisarii de mediu au decis returnarea containerului incarcat cu circa 15,5 tone de deseuri textile din fibre sintetice, catre ... citeste toata stirea