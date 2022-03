Containere incarcate cu sute de metri cubi de lemn, confiscate in Portul Constanta

Sute de metri cubi de stejar au fost confiscate de politisti in Portul Constanta. Firma care se pregatea sa scoata lemnul din tara trecuse altceva in documente. Politisti din cadrul Serviciului de Politie Transporturi Maritime, impreuna cu specialisti ai Biroului Vamal de Frontiera Constanta si cei ai Garzii Forestiere Constanta, au confiscat zilele acestea 12 containere pline cu lemn, desi in documentele pregatite pentru export era mentionat faptul ca ele sunt incarcate cu cherestea. Luni, 21 ... citeste toata stirea