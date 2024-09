Continua actiunile de deratizare la Constanta

In perioada 16-20 septembrie, echipele care asigura deratizarea vor amplasa momeli toxice in toate zonele orasului si in statiunea Mamaia, inclusiv in parcuri, promenade, scuaruri si platforme de deseuri locuri, precizeaza Primaria Constanta pe pagina de facebook.Momelile, care contin substante raticide anticoagulante biodegradabile, sunt protejate in statiile de intoxicare marcate si inscriptionate corespunzator.Autoritatile fac apel catre cetateni sa constientizeze importanta actiunilor ... citește toată știrea