Continua ajutorul umanitar pentru refugiatii din Ucraina in Arhiepiscopia Tomisului

In perioada 1-14 aprilie 2022, ajutorul umanitar oferit de catre Departamentul Social-Misionar al Arhiepiscopiei Tomisului in contextul razboiului din Ucraina a constat in:- sprijin material direct: hrana calda, produse alimentare, hrana pentru bebelusi, produse igienico-sanitare si produse non-alimentare (paturi, articole de imbracaminte, jucarii etc.) in valoare de 38.825 lei;- sprijin financiar: 1.200 lei;- au beneficiat de servicii de: traducere (40 persoane), consiliere/orientare (45 ... citeste toata stirea