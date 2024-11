Continua lucrarile de toaletare si corectie a arborilor in Constanta

Primaria Constanta informeaza ca echipele actioneaza atat in parcuri, cat si in cartiere, acolo unde exista vegetatie uscata ce poate deveni un pericol. Zilele acestea, personalul specializat actioneaza in cartierele Poarta 6 si in Tomis II dinConstanta.Mentionam ca lucrarile de toaletare/corectie a arborilor se realizeaza dupa reguli stricte, in perioada de repaus vegetativ a arborilor pentru a nu afecta echilibrul bilogic al acestora.Multe dintre lucrarile de toaletare si corectie care au ... citește toată știrea