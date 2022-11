Se amplaseaza adaposturi modulare in toate zonele orasului. 50 de refugii au fost montate deja, iar alte 25 urmeaza sa fie amplasate in perioada urmatoare. In total, in municipiul Constanta vor exista 125 de refugii in statiile autobuz, care vor spori conditiile de siguranta si confort ale calatorilor.Refugiile sunt construite din materiale de cea mai inalta calitate care ofera ... citeste toata stirea