Contrabanda cu tigari din Ucraina. Prejudiciu estimat la aproape 300 de mii de lei

Treisprezece perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in judetele Suceava, Constanta si Arad, la domiciliile unor persoane si sediile sociale ale unor societati comerciale implicate in contrabanda cu tigari.''La data de 23 martie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR si IPJ Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurorii de caz din cadrul DIICOT - Structura Centrala, pun in aplicare 13 mandate de perchezitie ... citeste toata stirea