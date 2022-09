Contre in sedinta de Consiliu Local, legate de terenul pe care primaria vrea sa construiasca parcul industrial!

Consiliul Local Municipal Constanta s-a intrunit marti, 20 septembrie, in sedinta extraordinara, avand pe ordinea de zi doua puncte. Unul din acestea vizeaza exercitarea, de catre Primaria Constanta, a dreptului de preemtiune in vederea achizitionarii unui spatiu de 70.100 metri patrati situat pe bulevardul IC Bratianu nr 131, in scopul infiintarii unui parc industrial. Vergil Chitac lipseste de la sedinta, locul lui fiind tinut de viceprimarul Ionut Rusu.Dupa aprobarea, de catre consilierii ... citeste toata stirea