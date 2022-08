Control OPC la magazinele Lidl din Constanta: Produse mucegaite, mizerie si campanii inselatoare

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta a desfasurat, in cursul lunii august 2022, actiuni de control in magazinele Lidl din judet, pentru a verifica modul in care sunt respectate prevederile legii in domeniu.In cadrul acestora, au fost controlate 7 magazine Lidl la care au fost constatate deficiente care au dus la aplicarea, de catre comisarii CJPC Constanta a 12 amenzi contraventionale in valoare de 286.000 lei si 4 avertismente.Totodata, au fost dispuse ... citeste toata stirea