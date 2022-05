Controversata modernizare a sectiei Ginecologie de la Spitalul Judetean Constanta, finalizata dupa sase ani

Marti, 3 mai 2022, a fost redeschisa Sectia de Obstetrica Ginecologie 1 din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Reabilitarea a inceput in urma cu sase ani. Sectia de Obstetrica-Ginecologie 1 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta a fost redeschisa marti, 3 mai 2022. Sectia se afla la etajul 7 al spitalului are in componenta 45 de paturi, distribuite in saloane de doua, respectiv cinci locuri, toate dotate cu toalete proprii. Contractul a fost ... citeste toata stirea