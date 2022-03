Copii si femei musulmani din Ucraina, salvati din calea bombardamentelor. Muftiatul din Romania i-a preluat din Republica Moldova si ii va duce in Turcia

Peste 200 de femei si copii musulmani din Ucraina, care au reusit sa treaca granita cu republica Moldova, vor ajunge in Romania si de aici vor pleca spre Turcia. Musulmanii din Romania se alatura campaniei de ajutorare a refugiatilor din Ucraina. Astfel, 220 de femei si copii, care au reusit sa treaca frontiera din Ucraina in Republica Moldova prin postul vamal de frontiera Otaci, au fost preluati de muftiul Muurat Iusuf. Refugiatii au fost imbarcati in cinci autocare romanesti, urmand ca ... citeste toata stirea