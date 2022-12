Copiii si pensionarii comunei Topalu au primit daruri de Craciun

Administratia locala a comunei Topalu, judetul Constanta, nu i-a uitat, in pragul Sarbatorilor de Iarna, pe copii si batrani. Astfel, Primaria si Consiliul Local Topalu a daruit fiecarui copil si pensionar un cadou/pachet de Craciun, in speranta ca sarbatorile din acest an vor fi mai fericite."Cete de ingeri sa coboare in casele dumneavoastra si sa va aduca vestea cea mare. Iar cel ce s-a nascut, sa va umple casa cu pacea si binecuvantarea sa", le-a urat locuitorilor din Topalu Primaria si ... citeste toata stirea