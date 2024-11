Copilul electrocutat pe un vagon de tren din Medgidia, transferat la un spital din Capitala

Baiatul in varsta de 10 ani, cu arsuri prin electrocutare dupa ce a urcat pe un vagon de tren in Gara Medgidia, a fost transferat, in noaptea de joi spre vineri, de la Spitalul Judetean Constanta, la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Bucuresti.Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta, Claudia Tatarici, minorul, care a suferit arsuri pe circa 70% din suprafata corporala, a fost preluat de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din ... citește toată știrea