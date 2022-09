Coronavirus. 1.862 de cazuri noi raportate in ultimele 24 de ore

Ministerul Sanatatii a raportat, marti, 1.862 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 1.006 mai multe fata de ziua anterioara.Conform ministerului, 419 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in Bucuresti - 299, in judetul Timis - 144 si judetul Cluj - 130.Cea ... citeste toata stirea