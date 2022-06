Un numar de 638 de persoane sunt internate in unitatile sanitare de profil in sectii cu COVID-19, a informat, luni, Ministerul Sanatatii.Conform ministerului, la ATI sunt internate 58 de persoane, dintre care 41 sunt nevaccinate.Din totalul pacientilor internati in prezent, 78 sunt minori, 77 fiind internati pe sectii si unul la ATI.In intervalul 20 - 26 iunie au fost raportate de catre INSP 13 ... citeste toata stirea