Coronavirus. 14 cazuri inregistrate la Constanta in ultimele 24 de ore

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt in Bucuresti - 123 si in judetul Cluj - 51, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii.Conform ultimei raportari, cele mai putine cazuri sunt in judetele Tulcea, Olt si Teleorman - cate unul, Gorj - 2. In judetul Covasna nu s-a inregistrat niciun caz nou.Situatia cazurilor noi de infectare cu SARS-CoV-2 pe judete este urmatoarea:* Alba - 3* Arad - 11* Arges - 6* Bacau - 11* Bihor - 20* ... citeste toata stirea