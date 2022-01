Fortele cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice continua sa actioneze, in contextul prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19 pe teritoriul Romaniei.In ultimele 24 de ore, au fost aplicate, de catre politistii din cadrul IPJ Constanta, jandarmii din cadrul I.J.J. Constanta, respectiv G.J.M. "Tomis" Constanta, 99 de sanctiuni contraventionale, pentru nerespectarea masurilor prevazute in Legea 55/2020, in ... citeste toata stirea