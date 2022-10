Coronavirus. 679 de cazuri noi raportate in ultimele 24 de ore

Ministerul Sanatatii a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 679 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, cu 132 mai putine fata de ziua anterioara.Potrivit informarii transmise de minister, 151 dintre cazurile inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 sunt in Bucuresti - 186 si Timis - 56.Cea mai ... citeste toata stirea