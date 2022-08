Coronavirus. Aproape 2600 de noi cazuri raportate in ultimele 24 de ore

Un numar de 2.599 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 534 mai multe fata de ziua anterioara, a anuntat, luni, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Adriana Pistol.Potrivit acesteia, 462 dintre cazurile noi inregistrate in ultimele 24 de ore sunt la pacienti reinfectati, testati pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima trecere prin boala.Un numar de 3.580 persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare ... citeste toata stirea