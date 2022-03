Coronavirus. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 2.241 de cazuri noi din 18.105 de teste

Grupul de Comunicare Strategica a raportat duminica (20 martie)241 de noi cazuri de Covid, cu927 mai putine decat in ziua anterioara. In ultimele 24 de ore au fost raportate12de decese, la care se adauga4 anterioare si consemnate azi. Numarul total de cazuri urca astfel la2.816.039dintre care64.685au decedat.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 131 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Dintre cele 16 decese, 2 la categoria ... citeste toata stirea