Coronavirus. In ultimele 24 de ore de 12,4% s-au inregistrat 2.236 de cazuri noi si 10 decese

Grupul de Comunicare Strategica a raportat luni (21 martie)2.236de noi cazuri de Covid, cucinci mai putine decat in ziua anterioara. In ultimele 24 de ore au fost raportatezecede decese, la care se adaugadoua anterioare si consemnate azi. Numarul total de cazuri urca astfel la2.818.275dintre care64.697au decedat.In unitatile sanitare de profil, numarul de persoane internate in sectii cu COVID-19 este de 3.042 cu 85 mai mult decat in ziua anterioara. De asemenea, la ATI sunt ... citeste toata stirea