Cosie pe autostrada. S-au intrecut cu BMW-uri pe A4

Mai multi tineri au organizat, ieri, o intrecere auto pe autostrada A4. Acestia au transmis evenimentul live pe Facebook, dupa care au sters clipul.In imagini se puteau observa mai multi domni, care vorbeau mai mult in rromani decat in limba romana, langa niste BMW-uri.Dupa ce pregatirile de cursa au fost gata, acestia s-au suit in masini si s-au intrecut pana la o bretea de iesire de pe autostrada.Din imagini se poate observa ca masinile au stationat minute in sir pe banda de urgenta, ba ... citeste toata stirea