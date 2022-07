Costel Aurelian Dumitrascu: "Nu mai incurajati comertul ambulant pe plaja! Nu va jucati cu sanatatea copiilor!"

An de an, pe plajele de pe litoral, anumiti comercianti ambulanti te imbie sa cumperi porumb fiert, covrigi, placinte sau alte produse dar nimeni nu stie in ce conditii sunt acestea preparate si daca sunt sigure pentru consum. Putini pot rezista, insa, sa-si cumpere traditionalul porumb fiert de la comerciantii care vand produse pregatite si transportate in conditii suspicioase.Viceprimarul orasului Navodari, Costel Aurelian Dumitrascu, a tras un semnal de alarma asupra acestui aspect, ... citeste toata stirea